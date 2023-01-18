В умовах війни не у всіх людей є доступ до чистої питної води. Однак споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. Бактерії, які спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Там наголосили, що воду з таких джерел необхідно знезаразити, щоб вона була придатною для пиття, й опублікували інструкцію, як це зробити.

Коли воду з річок і колодязів не можна вживати

У деяких випадках воду не можна очищувати самостійно і тим паче вживати. Тому перед очищенням її потрібно оцінити за кольором та запахом. Це можна зробити такими способами:

вода не повинна бути забарвленою: подивіться на воду в білому або прозорому посуді на білому фоні;

наберіть половину або ⅓ об’єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання;

перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.

Як знезаразити воду

Як наголосили в Міністерстві охорони здоров’я, кип’ятіння – найнадійніший спосіб очищення води. Кип'ятіть воду протягом 10 хвилин, після чого дайте їй відстоятися 30 хвилин та охолонути природним шляхом. Після охолодження воду потрібно обережно злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні.

Також для очищення води можна використати активоване вугілля. На літр води потрібно п’ять таблеток. Їх краще подрібнити. Потрібно почекати щонайменше вісім годин, аби вода знезаразилась.

Ще для очищення води можна використовувати таблетки з активним хлором, але в цьому випадку перед використанням потрібно вивчити інструкцію й дізнатися, на який об'єм води вони розраховані та скільки часу потрібно для знезараження.

Крім того, у крайніх випадках для очищення води можна використовувати йод. На літр води достатньо 3-4 крапель йоду. Перед споживанням води почекайте годину. Водночас у МОЗ наголосили, що людям з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду.