Рятувальники і правоохоронці розбирають завали будинку в Дніпрі, в який 14 січня влучила російська ракета

Після ракетної атаки Росії на Дніпро правоохоронці нагадали громадянам, як діяти у разі обвалу будівель під час вибухів. Алгоритм дій опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

Якщо ви не встигли потрапити в укриття після оголошення повітряної тривоги і перебуваєте у будівлі, яка опинилася на межі обвалу внаслідок вибуху, щонайшвидше покиньте її, якщо це можливо.

Пам'ятайте: у жодному разі не користуйтеся ліфтом. За можливості, попередьте інших про небезпеку обвалу будівлі; зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Щойно покинете будівлю, відійдіть від неї якомога далі.

Якщо немає можливості покинути будівлю, правоохоронці радять триматися подалі від вікон та балконів. Натомість краще розміститися у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом. За можливості варто перекрити воду, газ та знеструмити приміщення.

Якщо ви опинилися під завалами і при собі маєте телефон, наберіть номер "101". Якщо ж засоби зв'язку відсутні:

кличте на допомогу;

намагайтеся вивільнити руки та ноги;

спробуйте обережно розбирати завал навколо себе.

«Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13:00 з-під завалів будинку в Дніпрі, в який 14 січня влучила російська ракета, дістали вже 23 загиблих. Десятки людей отримали поранення, їх госпіталізували.