Мапу з пунктами тестування на коронавірус запустило МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України створило інтерактивну мапу пунктів тестування на коронавірус.

Згідно з мапою, всього в Україні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР.

Найбільше таких пунктів діє у Києві – 65. Для порівняння, у Львові працює 33 пункти, де можна зробити тест на коронавірус.

Ще 112 пунктів працюють на території Львівської області, зокрема, у Яворові, Городку, Жовкві, Золочеві, Дрогобичі, Кам'янці-Бузькій та Радехові.

Детальніше з мапою пунктів тестування на коронавірус та їх адресами можна ознайомитись за посиланням

Важливо, що тести в таких пунктах можна здати безкоштовно.

«Якщо ви потребуєте тестування, не чекайте, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є будь-які симптоми респіраторного захворювання, може здати відповідний тест. Окрім того, це стосується всіх громадян, які мали контакт із захворілою людиною - так само, будь ласка, тестуйтеся», – заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як безкоштовно зробити тест на коронавірус

Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити пацієнтам, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання на Covid-19.

Йдеться про яскраво виражені симптоми гострої респіраторної інфекції (ГРВІ), вірусної пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС).

Члени сім'ї та контактні особи пацієнта з підозрою на коронавірус можуть зробити тест безкоштовно тільки в разі наявності симптомів Covid-19.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, в Україні методом ПЛР безкоштовно людей тестують за направленням і з усіма питаннями МОЗ рекомендує звертатись до сімейних лікарів.

Також відповіді на запитання щодо тестування можна отримати в контакт-центрі МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Кабінет міністрів 9 жовтня 2020 року ухвалив рішення , згідно з яким безкоштовно можна буде здати тест і в приватних лабораторіях.

Для цього уряд укладатиме з приватними лабораторіями контракти і виділить 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом ПЛР.

Подібна ініціатива передбачає, що держава буде купувати у приватних лабораторій проведення тестів за ціною МОЗ.