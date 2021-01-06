МОЗ виступило проти перенесення посиленого карантину в Україні
МОЗ вважає, що Україна потребує локдауну саме з 8 до 24 січня для того, щоб максимально збити хвилю коронавірусу
МОЗ України виступило проти перенесення січневого посиленого карантину, оскільки він повинен допомогти уникнути локдауну навесні. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу 6 грудня.
За його словами, зростання кількості хворих на Covid-19 очікується після свят. А з кінця січня очікується також пік захворюваності на грип – також інфекційне захворювання, яке має ускладнення, подібні до Covid-19. З огляду на це МОЗ виступає проти можливості перенесення локдауну.
«Міністерство охорони здоров'я проти перенесення жорсткого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5-ти, 6-ти, майже 7-ми тис. випадків захворювання на Covid-19 … Ми не хочемо отримувати по 17, 20, 25 тис. хворих», – заявив Степанов.
Міністр наголосив, що Україна потребує проведення жорсткого карантину саме з 8 до 24 січня для того, щоб максимально збити хвилю коронавірусу і «пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорстокого карантину, який може вдарити по нашій економіці».
Степанов зазначив, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин із 8 до 24 січня включно. За його словами, бізнес розуміє необхідність обмежень і готовий до них.
Нагадаємо, що напередодні низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в уряді, повідомила про те, що влада нібито розглядає можливість перенести дати локдауну, скоротити його тривалість або пом'якшити умови.
9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури, розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів, навчальних закладів, за виключенням дитсадків, всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.
Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.
Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси тільки за попереднім записом без очікування всередині.
Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.