МОЗ України виступило проти перенесення січневого посиленого карантину, оскільки він повинен допомогти уникнути локдауну навесні. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу 6 грудня.

За його словами, зростання кількості хворих на Covid-19 очікується після свят. А з кінця січня очікується також пік захворюваності на грип – також інфекційне захворювання, яке має ускладнення, подібні до Covid-19. З огляду на це МОЗ виступає проти можливості перенесення локдауну.

«Міністерство охорони здоров'я проти перенесення жорсткого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5-ти, 6-ти, майже 7-ми тис. випадків захворювання на Covid-19 … Ми не хочемо отримувати по 17, 20, 25 тис. хворих», – заявив Степанов.

Міністр наголосив, що Україна потребує проведення жорсткого карантину саме з 8 до 24 січня для того, щоб максимально збити хвилю коронавірусу і «пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорстокого карантину, який може вдарити по нашій економіці».

Степанов зазначив, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин із 8 до 24 січня включно. За його словами, бізнес розуміє необхідність обмежень і готовий до них.

Нагадаємо, що напередодні низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в уряді, повідомила про те, що влада нібито розглядає можливість перенести дати локдауну, скоротити його тривалість або пом'якшити умови.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури, розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів, навчальних закладів, за виключенням дитсадків, всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.