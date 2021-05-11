У Міністерстві внутрішніх справ планують найближчим часом змінити процедуру оформлення порушень правил дорожнього руху, і відмовитися від надсилання так званих «листів щастя» водіям, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у вівторок, 11 травня.

За його словами, раніше в Україні з’явилася можливість сплачувати штрафи за порушення ПДР онлайн і частка своєчасної оплати штрафів в Україні перевищує 86%, що відповідає європейському рівню.

«Ми вважаємо, що саме доступність електронних сервісів забезпечує таку високу дисципліну платежів. До речі, до 90 відсотків оплат станом на сьогодні здійснюються ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР, і відмовимося від надсилання цих “листів щастя” так званих, що дозволить економити приблизно 6 мільйонів гривень державних коштів на місяць», – зазначив Аваков, якого процитував «Укрінформ».

Нагадаємо, Верховна Рада 29 квітня прийняла закон, який скасовує надсилання поштою виконаних постанов про адмінправопорушення. Закон скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими уже сплачений штраф.