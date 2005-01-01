На автостоянці у Львові згоріли два автомобілі та причіп

У Львові згоріли два автомобілі та причіп на автостоянці

У Львові у вівторок, 26 грудня, близько 3:40 на автостоянці на вул. Липова Алея,5 сталася пожежа, внаслідок якої згоріли два автомобілі, один автопричіп та був пошкоджений ще один автомобіль. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Внаслідок пожежі вогнем були знищені автомобілі Mercedes Benz, Volkswagen Crafter, причіп Dacia та пошкоджено автомобіль Renault Master.

У Львові сталася пожежа на автостоянці / Фото Ігоря Зінкевича

Проте рятувальникам вдалося врятувати 30 інших автомобілів. Пожежу локалізували о 4:04, а повністю загасили о 4:18. Люди внаслідок пожежі не постраждали. Її причини встановлюють.