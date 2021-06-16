У Кельменцях Чернівецької області на хабарі затримали прикордонника, який повинен був посприяти у контрабанді хімікатів для обробки рослин і сигарет через українсько-молдовський кордон.

«Інспектор прикордонної служби з корисливих мотивів отримав від громадянина України неправомірну вигоду у сумі 1500 доларів США за сприяння незаконному переміщенню товарів (гербіцидів та тютюнових виробів) через українсько-молдовський кордон на ділянці відділу прикордонної служби “Кельменці” Чернівецького прикордонного загону», – повідомила в середу, 16 червня, Державна прикордонна служба України.

Як розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Катерина Герасімук, прикордонник вимагав 1500 доларів за «відсутність його колег» поблизу конкретного місця на українсько-молдовському кордоні, через який можна було б провезти контрабанду. Його затримали після отримання хабара. Наразі розглядають питання про відсторонення прикордонника від служби, пише «Суспільне».

Якщо вину прикордонника доведуть в суді, йому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.