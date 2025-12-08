Тіла з понівеченого авто діставали рятувальники

Смертельна аварія сталася у неділю, 7 грудня, у селі Буденець Чернівецького району. 27-річна буковинка не впоралася з керуванням і зіткнулася з деревом. Вона та її майже дворічна донька отримали травми, несумісні з життям.

За попередньою інформацією, 27-річна жителька селища Красноїльськ не впоралася з керуванням автомобіля Volkswagen Polo. Авто з’їхало з дороги на узбіччя, а далі врізалося в дерево, повідомили в поліції Буковини у понеділок, 8 грудня.

Водії автомобілів, які проїжджали повз місце ДТП, повідомили рятувальників та поліцейських, а також викликали швидку допомогу. Працівники ДСНС застосували спеціальні інструменти, щоб розрізати метал автомобіля, адже жінку та її дитину затисло всередині.

Однак врятувати постраждалих медики не змогли, буковинка і донька віком 1 рік і 7 місяців загинули на місці від отриманих травм. Тіла загиблих поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Автомобіль вилучили, наразі триває розслідування.