На Донеччині прикордонники знищили ворожих диверсантів

Українські прикордонники знищили групу російських диверсантів, які намагалися форсувати річку в Донецькій області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Як повідомляється, групу окупантів помітили на Сіверському Дінцю. За словами прикордонників, диверсанти зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку.

Внаслідок вогню частину диверсантів було знищено, а частина втекла.

Загалом за минулу добу, 18 серпня, українські бійці знищили 400 російських солдатів. Загалом із початку повномасштабної війни держава-терорист Росія втратила 44700 своїх військових.

Нагадаємо, за минулу добу авіацією ЗСУ завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.