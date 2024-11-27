У середу, 27 листопада, Росія атакувала українські міста ударними дронами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один безпілотник типу Shahed.

«Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що 27 листопада повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували двічі: з 01:31 до 02:23, з 03:49 до 04:14. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 89 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Силам ППО вдалося збити 36 з них.