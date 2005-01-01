На Львівщині затримали викрадений в Іспанії автомобіль

У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині затримали автомобіль Toyota 2009 року випуску, який значився як викрадений в міжнародній база даних Інтерполу.
Громадянин України за кермом цього авто на польській реєстрації намагався виїхати в Європу.
«Toyota» 2009 року випуску під керуванням громадянина України прибула в пункт пропуску «Краковець» на виїзд з України. Зазначений транспортний засіб польської реєстрації був викрадений на території Іспанії», ‒ йдеться у повідомленні прикордонників.
Про цей факт поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Автомобіль передали працівникам Національної поліції.
Зазначимо, за даними Держприкордонслужби, від початку цього року на кордоні було виявлено майже 300 осіб у розшуку та 36 викрадених транспортних засобів.
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