На Львівщині затримали викрадений в Іспанії автомобіль

Порушника затримали на кордоні у Краковці

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:545520

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У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині затримали автомобіль Toyota 2009 року випуску, який значився як викрадений в міжнародній база даних Інтерполу.

Громадянин України за кермом цього авто на польській реєстрації намагався виїхати в Європу.

«Toyota» 2009 року випуску під керуванням громадянина України прибула в пункт пропуску «Краковець» на виїзд з України. Зазначений транспортний засіб польської реєстрації був викрадений на території Іспанії», ‒ йдеться у повідомленні прикордонників.

Про цей факт поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Автомобіль передали працівникам Національної поліції.

Зазначимо, за даними Держприкордонслужби, від початку цього року на кордоні було виявлено майже 300 осіб у розшуку та 36 викрадених транспортних засобів.

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