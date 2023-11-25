Причиною руйнувань є ерозія землі

У п’ятницю, 24 листопада, на Івано-Франківщині обвалилася частина Пнівського замку, пам’ятки архітектури національного значення XVI ст. Там посипалася стіна однієї з веж фортеці. Як припускають фахівці, причиною є ерозія.

«Це спричинила часова ерозія. Тобто і вітри, і дощі, і воно підходило до того, що могло завалитися. Гора і ця частина замку стоїть на крутому схилі, тому там не побудуєш якусь підпірну стінку, яка б його утримала, бо закріпити її фактично нереально», – цитує голову Надвірнянської районної ради, на балансі якої перебуває замок, Олександра Кеніза місцеве видання «Галка».

Він додав, що замок і раніше зазнавав руйнувань: у 2008 році через повені знесло одну з веж. Після цього там збудували підпірну стінку.

фото Ігоря Гаврилюка

Пасічнянська громада розробила проект реставрації замку, подала його на грант. Але через війну його призупинили.

«Надвірнянська районна рада не хоче нам передати його у власність. Сільська рада може ремонтувати, робити щось по замку, якщо він у нас на балансі. Ми написали грантовий проект, і нам дали гроші на розробку проекту з консервації Пнівського замку, його збереження. Але ми зможемо втілити це в життя, коли нам його передадуть у власність. Обвалення вежі доводить, що районній раді потрібно вже нарешті передати громаді замок на баланс», – каже голова громади Андрій Гунда.

Пнівський замок – одна з найдавніших в Україні, споруджений у другій половині XVI ст. феодалами Куропатвами. Замок виконував роль важливого фортпосту в період польсько-турецьких війн XVIІ ст. Фортеця у вигляді п’ятикутника мала товщину кам’яних стін з цегловими завершеннями 1,8 м.