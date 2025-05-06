Командиру загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру 36-річному посадовцеві військової частини, який дав дозвіл одному з підлеглих не виконувати обов’язки і перебувати поза місцем служби. Командиру загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 6 травня, незважаючи на відсутність у частині, військовослужбовець отримував зарплатню.

«Підозрюваний без будь-яких поважних причин надав дозвіл одному із підлеглих понад 1,5 роки перебувати поза межами військової частини і не виконувати своїх службових обов'язків. При цьому військовослужбовцеві виплачувалося грошове забезпечення. Загальна сума таких виплат сягла понад 650 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

Командира арештували та відсторонили від служби. За перевищення службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України) йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.