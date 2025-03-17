Полковника Василя Масьовського призначили т.в.о. начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП у жовтні 2024 року

Т.в.о. начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Масьовський опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Василь Масьовський задекларував 558 тис. грн зарплати, 76 тис. грн соціальних виплат та інших доходів. Грошей на банківських рахунках у посадовця не вказано, готівкою він тримає 6 тис. євро та 4 тис. доларів.

У власності Василя Масьовського квартира в місті Сторожинець Чернівецької області, дві земельні ділянки у Кіцмані та Мамаївцях, а також Renault Laguna 1994 року випуску.

Нагадаємо, полковника Василя Масьовського призначили т.в.о. начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП 1 жовтня 2024 року. Він є уродженцем Буковини і раніше працював військовим комісаром у Кіцманському районному військовому комісаріаті Чернівецької області та у Чортківському об’єднаному міському військовому комісаріаті на Тернопільщині. У 2017 році став військовим комісаром міста Чернівці, а після реформи – очільником міського ТЦК.