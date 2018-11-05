На Рівненщині священик УПЦ (КП) покінчив життя самогубством

Місцеві мешканці стверджують, що останнім часом священик хворів

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 10:1214280

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На Рівненщині священик УПЦ (КП) покінчив життя самогубством
фото Рівне вечірнє
Віталій Возний 27 останніх років відправляв літургію у церкві села Рогізне

Священик Української православної церкви (Київського патріархату) Віталій Возний 2 листопада покінчив життя самогубством у селі Рогізне Демидівського району на Рівненщині. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на місцевих жителів.

Його труп був виявлений повішеним у хліві.

Як інформує місцевий сайт «Рівне вечірнє», трагічна подія трапилася 2 листопада. Його тіло знайшла дружина.

Жителі села Рогізне розповідають, що Віталій Возний 27 останніх років правив у їхній церкві. Згадують його як хорошого священнослужителя. Втім, зі слів місцевих жителів останнім часом священик поводився дивно: під час відправлення літургії міг забував слова, або завершував її дуже швидко.

Видання також інформує, що розтин ніби то показав наявність пухлини в мозку священика.

На похороні отця Віталія, який відбувся 3 листопада, до церкви його не носили, проте відспівували на місці поховання – Рогізенському цвинтарі. Провести священика в останню путь прийшло багато його односельчан, а також мешканці Глибокої Долини та Копаня, де він служив.

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