19-річного громадянина України прикордонники затримали у пункті пропуску «Малі Селменці»

У вівторок, 18 липня, у пункті пропуску «Малі Селменці», що на Закарпатті, прикордонники затримали 19-річного громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Словаччини. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

19-річний хлопець прямував з України через пішохідний пункт пропуску. Юнак дочекався завершення оформлення попередніх осіб, зайшов на територію пункту пропуску і раптово почав бігти у напрямку Словаччини. Він не зупинився у зоні митного контролю і намагався оминути прикордонний контроль.

Хлопець не реагував на законні вимоги прикордонників, тож їм довелося застосовувати фізичну силу. Затриманий виявився громадянином України та назвався жителем Кропивницького.

Паспорт 19-річного жителя Кропивницького

Юнака затримали на кілька діб для складання процесуальних документів та з’ясування обставин справи. Тепер йому доведеться відповідати перед законом одразу за три правопорушення. Йдеться про порушення режиму в пунктах пропуску, про спробу незаконно перетнути державний кордон та про злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника Держприкордонслужби. Рішення у двох останніх справах ухвалюватиме суд.