Водій Audi погодився перевезти через кордон чоловіка призовного віку за 1100 євро

У понеділок вночі, 3 липня, українець із польським паспортом намагався перевезти через кордон 39-річного мешканця Івано-Франківська. Виїхати з України чоловіки намагалися через пункт прокуску «Шегині», що на Львівщині. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

В пункт пропуску «Шегині» прибув 49-річний чоловік за кермом Audi на польській реєстрації. На контроль водій надав паспорт громадянина Польщі. Під час контролю прикордонники виявили 39-річного мешканця Івано-Франківська, який намагався проникнути в автівку без перевірки.

Як з’ясувалося згодом, під час заїзду легковика на територію пункту пропуску іванофранківець переховувався під сидінням авто. Надалі, щоб залишатися непомітним, чоловік вистрибнув з автівки та намагався на території пункту пропуску перечекати, поки його «перевізник» пройде прикордонно-митний контроль, а потім підсісти назад в автомобіль. Співробітники Львівського загону встановили, що водій Audi погодився перевезти через кордон чоловіка призовного віку за 1100 євро.

39-річного мешканця Івано-Франківська прикордонники затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Крім того, прикордонники встановили, що водій автівки, який перетинав кордон за паспортом громадянина Польщі, має також й громадянство України. Тож його теж притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконно перетнути державний кордон. Крім того, прикордонники повідомили Нацполіцію щодо виявлення ознак злочину незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також в діях обох чоловіків, ймовірно, вбачається спроба ухилення від призову.

Під час очікування поліцейських перевізник поводився нетактовно та відмовлявся виконувати законні вимоги прикордонного наряду. Громадянина попередили про адміністративну відповідальність за такі дії, однак це його не зупинило. Тож на нього склали протокол за непокору працівникам Держприкордонслужби. Після складання адміністративних документів прикордонники передали обох чоловіків співробітникам Нацполіції.