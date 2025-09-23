Аварія сталася у 2016 році в урочищі «Яма» Тячівського району

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Грицана винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, і призначив йому 6 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 18 вересня, аварія сталася у вересні 2016 року в урочищі «Яма» поблизу села Красна Тячівського району. Обвинувачений віз дрова на вантажівці ЗІЛ. Разом з деревиною у кузові їхали двоє чоловіків. Виїхавши на край схилу, Василь Грицан втратив контроль і перекинув автомобіль. Внаслідок отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Під час судового засідання закарпатець не визнав своєї вини та відмовився давати покази. Суд заслухав свідка, який в той день їхав у кабіні вантажівки. Він розповів, що після завантаження дров вони проїхали близько кілометра і під час спуску ЗІЛ перекинувся. Як вийшов з автомобіля, не чув жодних криків і не пам’ятає, хто викликав швидку допомогу. Суд також врахував результати судмедекспертиз, які підтвердили, що смерть пасажирів, які їхали в кузові, наступила внаслідок отриманих внаслідок аварії травм.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Василя Грицана винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, і призначив йому 6 років ув’язнення з позбавлення права 2 роки керувати транспортним засобом. На вирок можуть подати апеляцію.