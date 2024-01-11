Історико-краєзнавчий музей «У гостях у мого діда», с. Липовець

Хустський районний суд визнав винним в ухиленні від призову на військову службу завідувача Липовецького краєзнавчого музею Василя Гернешія. Чоловіку призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на 2 роки іспитового.

Як вказано у вироку суду, ВЛК визнала Василя Гернешія придатним до військової служби і 8 грудня 2022 року він отримав бойову повістку про прибуття до пункту відправки в одну з військових частин. Проте від мобілізації він ухилився.

У суді краєзнавець розповів, що не прийшов у центр комплектування, бо йому паралізувало правий бік тіла. Наступного дня він звернувся до лікаря, який призначив йому лікування. Під час розгляду справи суд врахував, що Василь Гернешій розкаявся у вчиненому, має позитивні характеристики за місцем проживання і роботи, раніше не судимий і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Суддя Ярослав Орос призначив Василю Гернешію покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Від відбування призначеного судом покарання краєзнавця звільнили з випробувальним строком на 2 роки.

Додамо, що до створення у 1969 році краєзнавчого музею у Липовці долучився дід Василя Гернешія. І сьогодні музей, розташований на 2-му поверсі Липовецької сільської ради, носить назву «У гостях у мого діда». Тут представленно 1067 експонатів – вишивка, стародавній одяг, знаряддя праці, побутові речі закарпатських селян.