Нейрохірурги та неонатологи Канади консультуватимуть і оперуватимуть дітей у Львові

У львівській міській дитячій лікарні консультуватимуть і оперуватимуть дітей лікарі з Канади

З 16 до 21 червня у Львові перебуватиме делегація кращих лікарів з Канади, які консультуватимуть і оперуватимуть дітей. Цей візит відбудеться в межах співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та львівською міською дитячою клінічною лікарнею, що на вул. П. Орлика, повідомляє прес-служба ЛМР.

До складу команди увійшли нейрохірург з Каліфорнії (США) Іша Крістіан, працівники реанімації новонароджених лікарні СікКідс: лікар-неонатолог, професор Крістофер Томлінсон та асистент лікаря, практикуюча медсестра Діана Вілсон (спеціаліст у виходжуванні новонароджених з неврологічними вадами), лікар-невропатолог Тіна Гоу (епілептолог та клінічний нейрофізіолог).

За час візиту лікарів планується провести 8 операцій та близько 50 консультацій. До Львова запрошені дитячі нейрохірурги з сусідніх областей, а також Києва, Ужгорода. Вони спільно з канадськими лікарями перебуватимуть на консультативному прийомі та спостерігатимуть за проведенням операцій через відеотрансляцію з операційної.

Окрім того, у понеділок, 18 червня, для студентів і викладачів Львівського національного медичного університету професор Джеймс Рутка прочитає лекцію на тему «Лідерство в медицині».

Співпраця між SickKids Hospital та міською дитячою лікарнею триває вже шість років. За цей час проведено три науково-практичних конференції із майстер-класом з дитячої нейрохірургії, проведено 10 складних оперативних втручань дітям з онкологічними захворюваннями мозку, епілепсією та вродженими вадами розвитку центральної нервової системи. Консультації отримали понад 300 дітей.

Окрім того, гості подарували міській дитячій лікарні сучасне обладнання на загальну суму 600 тис. доларів:ендоскопічний набір інструментів,нейрохірургічний мікроскоп, операційний стіл, електротрепан, дихальний апарат, ультразвуковий апарат. За кошти фонду «SickKids Foundation» в лікарні СікКідс (Торонто) прооперували троє дітей з Львівської області: двоє з надскладними нейрохірургічними патологіями та одну дитину з хірургічною патологією.