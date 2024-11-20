У середу, 20 листопада, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили чотири ударні дрони.

«Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Дякую нашим ЗСУ за захист неба», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Упродовж доби на Хмельниччині двічі лунала повітряна тривога: перша розпочалась 19 листопада о 23:49 і тривала до 04:22 20 листопада; друга розпочалась о 04:54 і завершилась о 08:10.