Під виглядом збереження лісів Верховна Рада спростила вирубку Карпат, – екологи

Наслідки вирубки карпатських лісів

Екологи заявляють, що ухвалений парламентом та підписаний президентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує рубку деревини. Про це повідомляє екозахисна організація «Екологія. Право. Людина».

Зазначається, що після першого читання законопроект справді відповідав задекларованій меті і вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів.

Побоювання активістів викликав не сам законопроект, а поправки, які внесли депутати вже під час розгляду його в другому читанні. Зокрема, виділяють поправки голови комітету екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка («Слуга народу») та його заступника Степана Івахіва (група «За майбутнє»). Йдеться про такі поправки:

зміна визначення «суцільна рубка»: тепер, щоб рубка вважалася не суцільною, достатньо розтягнути її в часі на кілька років;

дозвіл на суцільні рубки у високогірних (вище за 1100 метрів), берегозахисних та селенебезпечних лісах у випадках пошкодження шкідниками, буреломів та вітровалів;

зміна формулювань щодо використання техніки, яка, на думку активістів, може дозволити використовувати в горах трактори.

Розкритикували закон і в українській організації Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Керівник практики «Ліси Всесвітнього фонду природи WWF Україна» Aндрій Плига погоджується з аналізом «ЕПЛ».

За його словами, зміна формулювань у законодавстві призводить до того, що всі рубки, які формально не підпадають під нове визначення «суцільних», фактично дозволені у високогірних та лавинонебезпечних районах Карпат.

Відтак навіть якщо громадськість намагатиметься контролювати діяльність лісових господарств у високогірних районах, рубка лісу матиме законне виправдання, тож робити це буде складніше, додає він.

Співавтор правок Олег Бондаренко в коментарі «Радіо Свобода» заперечив, що зміни в законі дозволять збільшити вирубку лісів.

«Я вважаю, що ці побоювання не мають під собою підстав. Всі правки до цього законопроєкту є обґрунтованими. Я вважаю, що активісти дещо... дещо передчасними є їхні заяви. Думаю, що якщо ми будемо комплексно розглядати питання, то насправді ці питання не мають під собою жодних підстав. Всі питання, спрямовані на вдосконалення питань стосовно суцільних або санітарних вирубок у карпатських лісах, є обґрунтованими», – запевнив він.

Варто також додати, що зміни в законі набудуть чинності на наступний день після їх оприлюднення в офіційних виданнях України, тобто вже 20 листопада.