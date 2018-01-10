Підозрюваним у справі Львівського бронетанкового заводу продовжили запобіжний захід

Запобіжний захід відстороненому від посади директору Львівського бронетанкового заводу продовжили до 14 січня

Підозрюваним у кримінальній справі про розкрадання коштів «Львівського бронетанкового заводу» продовжили дію запобіжного заходу до 14 січня. Відповідні рішення ухвалив Солом’янський районний суд міста Києва 28, 29 грудня та 3 січня, повідомило «Слово і Діло».

Зокрема, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил України, генерал-майора Юрія Мельника, засновника ТОВ «Булет Лайн» Андрія Бєлозьорова та заступника директора ЛБТЗ Олега Ткачука суд зобов’язав здати закордонні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, не відлучатися від місця прописки або проживання, повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи, а також прибувати за першим викликом.

На директора ЛБТЗ Романа Тимківа суд поклав такі ж зобов’язання, а також зобов’язав його носити електронний браслет.

Запобіжний захід підозрюваним продовжено до 14 січня через те, що термін досудового розслідування завершується у цей день. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказаний термін не продовжував.

Зазначимо, раніше директор ЛБТЗ Тимків намагався поновитися на посаді, однак суд йому відмовив.

Нагадаємо, 14 липня слідчі НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника, а також трьох посадовців Центрального бронетанкового управління ЗСУ включно з генерал-майором Юрієм Мельником. Їх підозрюють у розкраданні 28,5 млн грн шляхом підміни нових двигунів В-46-6 до танків Т-72 на старі, подекуди несправні. Через кілька днів після цього Роман Тимків вийшов із СІЗО під заставу 2 млн грн та зібрав на підприємстві прес-конференцію, на якій відкинув усі звинувачення, запевняючи, що лише один із 40 двигунів не пройшов стендових випробувань.

Додамо також, що, за даними аналітичної системи YouControl, Роман Тимків є власником низки підприємств в Івано-Франківську, зокрема компанії «Екстрім», «ВП КАЛУСЬКИЙ БРОВАР» та ПрАТ «Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901», ТОВ «Прикарпатська кераміка», ТОВ «МС Плюс бонус», ТОВ «Нікром Груп ЛТД», ТОВ «СУ-531», ПП «+999», ТОВ «НІКРОМ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «Водне плесо», ТОВ «Меблева фабрика ІФ», ТОВ «Смарт енерджі груп».