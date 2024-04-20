Післяпологова депресія у кішки: 8 основних ознак і як допомогти
Як і жінки, кішки можуть мати післяпологову депресію. Найбільше у тварин це пов’язано зі зміною звичної рутини. Дбайливе ставлення і безумовна любов людини здатні повернути кішку до радості життя. Сайт Better with Cats розповідає, як розпізнати післяпологову депресію у кішки і допомогти їй одужати.
Причини післяпологової депресії у кішок
Всі кішки мають різні характери, на когось із них народження кошенят може ніяк не вплинути. Та ось кілька причин, що можуть змусити тварину засмутитися:
- Зміна рутини – адже представники котячих покладаються на звички і сталість;
- Менше уваги від опікуна, який більше опікується кошенятами;
- Зменшення ресурсів або боротьба за них;
- Ревнощі.
Через це дуже важливо відстежувати стан кішки та інших дорослих котів у домі, якщо вони є. Засмутитися через появу кошенят і брак уваги може кожен з них.
Ознаки післяпологової депресії у кішки
Симптомами депресії у кішки після появи кошенят можуть бути такі:
- Надмірне дряпання речей удома;
- Кішка не відстає або, навпаки, відсторонюється від опікуна, втрачає інтерес до соціальної взаємодії;
- Зміна звичок сну – зазвичай, у бік збільшення його тривалості;
- Зміни в апетиті – зазвичай, він зменшується;
- Проблеми із туалетом – коли киця не йде в лоток;
- Надмірне вмивання або, навпаки, відсутність уваги до вигляду шерсті;
- Кішка рідше ходить в туалет, ніж зазвичай;
- Зміни в нявчанні – сумна киця може часто нявчати.
Кішка, якій сумно, яка відчуває відстороненість, буде поводитись абсолютно протилежно тому, як було до появи кошенят.
Як допомогти тварині подолати депресію
По-перше, опікуну знадобиться багато терпіння і доброти, щоб допомогти киці. Варто приділяти їй стільки уваги, скільки вона потребує. Якщо ж тварина відмовляється їсти, можна запропонувати їй делікатесний смаколик. Потрібно обов’язково виділяти час на ігри з кішкою або просто на те, щоб погладити її.
Оскільки всі котячі – педанти, варто подбати про встановлення нової щоденної рутини, адже це допоможе киці почуватися в безпеці.
Коли ж все це не допомагає, варто обов’язково проконсультуватися з ветеринаром або зоопсихологом. Та в більшості випадків депресія минає швидко.
Додамо, що інші коти в домі, теж можуть мати симптоми депресії через появу нових членів сім’ї. Тому все це варто враховувати і перед тим, як принести додому нову тварину.