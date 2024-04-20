Наші компаньйони також мають емоції і почуття, на які потрібно зважати

Як і жінки, кішки можуть мати післяпологову депресію. Найбільше у тварин це пов’язано зі зміною звичної рутини. Дбайливе ставлення і безумовна любов людини здатні повернути кішку до радості життя. Сайт Better with Cats розповідає, як розпізнати післяпологову депресію у кішки і допомогти їй одужати.

Причини післяпологової депресії у кішок

Всі кішки мають різні характери, на когось із них народження кошенят може ніяк не вплинути. Та ось кілька причин, що можуть змусити тварину засмутитися:

Зміна рутини – адже представники котячих покладаються на звички і сталість;

Менше уваги від опікуна, який більше опікується кошенятами;

Зменшення ресурсів або боротьба за них;

Ревнощі.

Через це дуже важливо відстежувати стан кішки та інших дорослих котів у домі, якщо вони є. Засмутитися через появу кошенят і брак уваги може кожен з них.

Ознаки післяпологової депресії у кішки

Симптомами депресії у кішки після появи кошенят можуть бути такі:

Надмірне дряпання речей удома;

Кішка не відстає або, навпаки, відсторонюється від опікуна, втрачає інтерес до соціальної взаємодії;

Зміна звичок сну – зазвичай, у бік збільшення його тривалості;

Зміни в апетиті – зазвичай, він зменшується;

Проблеми із туалетом – коли киця не йде в лоток;

Надмірне вмивання або, навпаки, відсутність уваги до вигляду шерсті;

Кішка рідше ходить в туалет, ніж зазвичай;

Зміни в нявчанні – сумна киця може часто нявчати.

Кішка, якій сумно, яка відчуває відстороненість, буде поводитись абсолютно протилежно тому, як було до появи кошенят.

Як допомогти тварині подолати депресію

По-перше, опікуну знадобиться багато терпіння і доброти, щоб допомогти киці. Варто приділяти їй стільки уваги, скільки вона потребує. Якщо ж тварина відмовляється їсти, можна запропонувати їй делікатесний смаколик. Потрібно обов’язково виділяти час на ігри з кішкою або просто на те, щоб погладити її.

Оскільки всі котячі – педанти, варто подбати про встановлення нової щоденної рутини, адже це допоможе киці почуватися в безпеці.

Коли ж все це не допомагає, варто обов’язково проконсультуватися з ветеринаром або зоопсихологом. Та в більшості випадків депресія минає швидко.

Додамо, що інші коти в домі, теж можуть мати симптоми депресії через появу нових членів сім’ї. Тому все це варто враховувати і перед тим, як принести додому нову тварину.