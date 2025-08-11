На вівторок прогнозують помірну хмарність та комфортну температуру

У вівторок, 12 серпня, синоптики прогнозують теплу погоду у Львові. Буде мінлива хмарність та без опадів. Загалом очікується, що цілий тиждень буде сухим, температура до вихідних поступово збільшуватиметься.

«Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У Львівській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 2-5 м/с», – повідомили на сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

12 серпня на Львівщині прогнозують температуру вночі 7-12°, вдень 22-27° тепла. У Львові – вночі 9-11°, вдень 24-26° тепла.

Прогноз погоди 11-16 серпня на Львівщині (графіка Львівського центру гідрометеорології)

Загалом протягом тижня 11-16 серпня на Львівщині прогнозують гарну, суху та теплу погоду. Вітер – від слабкого до помірного. Нічна температура коливатиметься в межах 9-16° тепла, а денна зростатиме від 22-27° до 27-32° тепла.