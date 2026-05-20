В Україні переважатимуть короткочасні дощі, грози

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у День вишиванки, 21 травня, на території Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, а у деяких областях температура прогріється до 29°С тепла.

«Дехто нарікає, що в них то нема дощу, то нема грози, то дощу мало, то злива завелика. Це буде тривати весь літній період, бо вибірковість літніх процесів поки що не дає такої спроможності бути ідеально вивченою метеорологічною наукою. Тому до зливи з грозою треба готуватися, а несподіване сонечко сприймати вдячно. Хоч і парить зараз в тепліших регіонах немилосердно», – пише Діденко.

У четвер, 21 травня, в Україні переважатимуть короткочасні дощі, грози. На Харківщині, Луганщині, Сумщині – без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах +21–26°С, на Лівобережжі +24–29°С, у західних областях +18–22°С. 21 травня у Києві короткочасні дощі, грози, вдень до +26°С.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 21 травня в Україні по-літньому нестійку погоду продовжуватиме зумовлювати поле зниженого тиску від циклонічності з півдня та південного сходу.

Вночі атмосферний фронт спричинить у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощі, а вдень дощів побільшає за рахунок посилення конвекції, тому в Україні, крім північного сходу, чекаємо помірні дощі з грозами, у південно-західній частині місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Нарешті, дочекалися літнього тепла у більшості областей, лише в західних буде дещо свіжіше.

