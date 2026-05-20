У Львові та на Львівщині місцями будуть шквали 15–20 м/с, можливі грози.

До кінця доби 20 травня та протягом 21 травня у Львові та Львівській області будуть шквали та можливі грози. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Як вказано у повідомленні львівського гідрометцентру, до кінця середи, 20 травня, та у четвер, 21 травня, у Львові та на Львівщині місцями шквали 15–20 м/с, можливі грози, град.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 21 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вранці та вдень місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі 7–12°С тепла, вдень 17–22°С тепла.

Прогноз для Львова: у четвер, 21 травня, температура вночі 9–11°С тепла, вдень 19–21°С тепла, місцями шквали 15–20 м/с, можливі грози, град.

