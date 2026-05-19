Людей лякають жовто-зелені розводи на асфальті після дощу: чи варто панікувати
Після дощів українці можуть помічати жовто-зелені розводи на асфальті. Багато людей не знає, звідки вони беруться, а дехто навіть переживає, що опади можуть бути небезпечними.
Експерти з Укргідрометцентру пояснили у тредс, що жовто-зелені розводи на асфальті після дощу – це природний процес очищення повітря. Причин для паніки немає.
В гідрометцентрі пояснюють, що під час масового цвітіння велика кількість мікроскопічних частинок пилку піднімається в атмосферу. Краплі води захоплюють цей пилок і вимивають його на землю (вологе осадження). Пилок містить природні жири, тому не розчиняється у воді, а збивається у жовту плівку.
Людям не варто панікувати, єдине застереження — алергікам у цей період варто бути обачнішими та частіше робити вологе прибирання.
