Жовто-зелені розводи на асфальті після дощу – це природний процес очищення повітря

Після дощів українці можуть помічати жовто-зелені розводи на асфальті. Багато людей не знає, звідки вони беруться, а дехто навіть переживає, що опади можуть бути небезпечними.

Експерти з Укргідрометцентру пояснили у тредс, що жовто-зелені розводи на асфальті після дощу – це природний процес очищення повітря. Причин для паніки немає.

В гідрометцентрі пояснюють, що під час масового цвітіння велика кількість мікроскопічних частинок пилку піднімається в атмосферу. Краплі води захоплюють цей пилок і вимивають його на землю (вологе осадження). Пилок містить природні жири, тому не розчиняється у воді, а збивається у жовту плівку.

Людям не варто панікувати, єдине застереження — алергікам у цей період варто бути обачнішими та частіше робити вологе прибирання.

