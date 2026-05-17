Тиждень в Україні розпочнеться із теплою погодою, а потім температура почне рости. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати у різних областях України.

«Понеділок (18 травня) розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20–24°С. Свіжіше буде трохи на заході, +18–20°С, а найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22–25°С», – написала синоптикиня Наталка Діденко.

18 травня короткочасні дощі, подекуди з грозами, будуть практично по всій території України, хіба окрім північного сходу України. У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20°С.

«Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати», – додала Діденко.