Поліція закрила справу щодо порушення прав дітей під час евакуації до Туреччини

Нацполіція Дніпропетровщини закрила справу щодо знущання з українських дітей під час евакуації до Туреччини на початку повномасштабного вторгнення Росії. Слідчі нібито не виявили порушень. Про це у вівторок, 9 грудня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь Дніпропетровської обласної прокуратури.

У березні 2024 року Офіс омбудсмена зафіксував низку порушень прав дітей-сиріт, що стались під час евакуації із Дніпропетровської області до Туреччини на початку російського повномасштабного вторгнення. Приватний фонд бізнесмена Руслана Шостака, який є власником торгівельних мереж VARUS та EVA, евакуював до країни 510 українських дітей, яких розмістили у кількох готелях, зокрема «Лариса», «Мамі» та «Саліха».

Офіс омбудсмена разом з моніторинговою групою зафіксував застосування до дітей фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також відсутність в евакуйованих доступу до медичної допомоги та освіти. Крім того, було встановлено, що двоє неповнолітніх дівчат завагітніли від турків, що працювали у готелях. До того ж дітей змушували зніматися у відео для збору грошей приватним фондом.

У квітні 2024 року прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов’язків з охорони життя та здоров’я дітей (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України), розслідування здійснювала Нацполіція Дніпропетровщини. Однак, за даними «Слідство.Інфо», у червні 2025 року правоохоронці закрили провадження через «відсутність у діянні складу кримінального правопорушення».

Відповідь Дніпропетровської обласної прокуратури щодо закриття кримінального провадження

За словами Насті та Ілони, дівчат, які завагітніли під час евакуації, їх змусили підписати документи про відмову від звинувачень у сексуальному насиллі.

«Він (вихователь, – ред.) сказав, якщо ти хочеш, щоб у мене теж не було проблем, і у тебе, і у готелю, то підпиши папірець, що не було ніякого насилля. Я підписала, написала, що це було з моєї згоди», – цитує «Слідство.Інфо» Настю, яка народила від 23-річного працівника турецького готелю.

Журналісти встановили, що покарання за порушення прав дітей у Туреччині торкнулося лише одного фігуранта – старшого вихователя Олександра Тітова. Відповідно до звіту моніторингової групи, він застосовував фізичне насильство до дітей. За це його понизили до вчителя фізкультури.

«Працювали професійні слідчі. Все, що доказано, там покарано. Там, де не доказано, там не доказано [...] Були допити онлайн, з психологами, я давала свідчення 4 години, ми зі слідчим працювали, ми піднімали всі документи», – цитує «Слідство.Інфо» начальницю служби у справах дітей Дніпропетровської ОДА Олену Гуржій.

Евакуація дніпропетровських дітей-сиріт до Туреччини відбувалась у межах проєкту «Дитинство без війни», організованого приватним фондом Руслана Шостака. Проєкт підтримували знаменитості, зокрема співачка Оля Полякова була його амбасадоркою. Крім того, вказувалось, що про розміщення дітей у турецьких готелях клопотала перша леді України Олена Зеленська.