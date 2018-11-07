Політв'язня Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області

Засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до колонії суворого режиму в Кіровській області. Про це повідомляє портал «Укрінформ» з посиланням на дочку засудженого.

Процес етапування Сущенка розпочався ще 8 жовтня, але точне місце перебування журналіста Романа стало відомим лише зараз.

«Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСІН Росії по Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). «Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП (Федеральній службі виконання покарань Росії, – ред.)», – уточнила Юлія Сущенко.

Нагадаємо, Романа Сущенка у Росії затримали ще 30 вересня 2016 року. Російський суд визнав його винним у шпигунстві і засудив до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Усі судові слухання в цій справі проходили в закритому режимі, оскільки матеріали розслідування мають гриф «цілком таємно». Свою вину Роман Сущенко категорично не визнає. Як заявляв захисник українця Марк Фейгін, його довіритель працював власним кореспондентом української державної агенції «Укрінформ» в Парижі, а в Росію приїхав з приватним візитом, щоб зустрітися з родичами.