Найвідомійший хіт артиста – «Хлопці будем жити»

У п’ятницю, 10 січня, помер відомий співак з Тернопільщини, народний артист України Василь Хлистун. Чоловік помер на 64 році життя. За свою співочу карʼєру він написав вісім авторських пісень на свої мелодії. Також виконував понад 70 пісень відомих українських авторів.

Про смерть артиста від важкої недуги повідомили 10 січня у відділі культури Великоберезовицької селищної ради.

«Чоловік, батько, дідусь, друг, добра і щира душа! Для нас, його колег та друзів він назавжди залишиться в пам’яті, як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти», – йдеться в повідомленні.

Найвідомішим хітом, який виконував народний артист Василь Хлистун, є пісня «Хлопці, будем жити». Її співак презентував в 2007 році.

«Був 2007 рік. Василь Хлистун прийшов до нас у студію з презентацією нового альбому "Хлопці, будем жити". Із властивою йому безпосередністю розказав історію пісні, текст якої належить В’ячеславу Жилі, аранжування Сергія Родька. Це було весело, бо Василь іншим бути не міг. Пісні судилося стати суперхітом. Довгі 11 років вона кріпить дух наших бійців. Співак вкладав у неї всю свою неймовірну потужну енергетику», – розповіла журналістка «Суспільного.Тернопіль» Наталка Андрушко-Колтун.

У дописі відділу культури Великоберезовицької селищної ради йдеться, що Василь Хлистун помер через важку хворобу. Про панахиду та чин похорону артиста обіцяють повідомити додатково.

Василь Хлистун народився 2 січня 1962 року в селі Криве Тернопільської області. Він був українським співаком, концертмейстером. Лауреат Всеукраїнського пісенного фестивалю «Байда» в 2006 році. В 2016 році отримав звання Заслужений артист України. Є автором 8 пісень на власну музику. Також виконував 70 пісень на слова відомих українських авторів.