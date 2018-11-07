Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Президент України Петро Порошенко 7 листопада підписав законопроект, який доповнює розділ Кримінального кодексу України і передбачає за незаконний перетин кордону покарання у вигляді позбавлення волі.

Підписаний акт запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України. Він доповнить розділ КК України щодо недоторканності держкордону новою статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років за незаконний перетин кордону. У законі зазначається, що мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора. За повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на термін від п’яти до восьми років.

Раніше стаття 332 КК карала зловмисників позбавленням волі лише за сприяння та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.