Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

У законі зазначається, що мова йде про осіб, які «мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора».

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:401950

До теми

Президент України Петро Порошенко 7 листопада підписав законопроект, який доповнює розділ Кримінального кодексу України і передбачає за незаконний перетин кордону покарання у вигляді позбавлення волі.

Підписаний акт запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України. Він доповнить розділ КК України щодо недоторканності держкордону новою статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років за незаконний перетин кордону. У законі зазначається, що мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора. За повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на термін від п’яти до восьми років.

Раніше стаття 332 КК карала зловмисників позбавленням волі лише за сприяння та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над українсько-російським кордоном на Донбасі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук