Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над українсько-російським кордоном на Донбасі

«Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України»

СуспільствоКатерина Чурилова, 31 жовтня2640

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Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над українсько-російським кордоном на Донбасі
фото з відкритих джерел
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко на відкритті в Мінську зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки озвучив пропозиції щодо забезпечення миру в східних регіонах України. Про це повідомило «Радіо Свобода».

Тема миру на Донбасі, та долі «мінського процесу» була серед основних для 90 учасників дискусії з різних країн світу.

Лукашенко закликав активізувати і роботу в «нормандському форматі», щоб забезпечити механізм контролю за виконанням мінських угод.

«Простіше кажучи, ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід’ємною частиною України», – сказав президент Білорусі.

«Будемо відверті, рішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи та іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі», – додав він.

Лукашенко також підтримав ідею введення миротворців на Донбас.

«Необхідно вести подальший пошук взаємоприйнятного рішення з розміщення на Донбасі миротворців. Можливо, розглянути варіант розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні. До її складу можуть увійти військовослужбовці, поліцейські, цивільний персонал з країн, які впродовж всього періоду конфлікту вносили посильний внесок в його вирішення (конфлікту на Донбасі, - ред.)», – зазначив президент Білорусі.

У Мінську 31 жовтня – 1 листопада вперше у Східній Європі проходить виїзна зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки. В ній бере участь чисельна делегація експертів та політиків з Україні.

Мюнхенська конференція з безпеки – один з найважливіших в світі неформальних форумів, на якому обговорюються актуальні міжнародні проблеми. Засідання та конференції традиційно проводять щорічно в лютому в столиці Баварії. Менші за масштабом засідання проводять восени у інших країнах світу.

В основному списку учасників мінської зустрічі фігурує 90 людей. Серед них три президенти - Вірменії, Білорусі та Косова, два прем'єр-міністри, з Молдови та Сербії, чотири міністри закордонних справ – Македонії, Монголії, Польщі, Словаччини. Як стверджує білоруська служба «Радіо Свобода», була інформація про приїзд до Мінська і президента України Петра Порошенка, але вона поки не підтверджена офіційно. В офіційному списку анонсів подій на сайті президента України нових відвідин Мінська немає.

Від України учасниками заходу є колишній віце-прем’єр Григорій Немиря, голова партії «Основа» Андрій Миколаєнко, політик та бізнесмен Сергій Тарута, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

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