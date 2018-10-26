Лукашенко запропонував Україні допомогу в припиненні «братовбивчої» війни на Донбасі

Президент Білорусі заявив, що «треба вміти домовлятися»

СуспільствоКатерина Чурилова, 26 жовтня19581

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Лукашенко запропонував Україні допомогу в припиненні «братовбивчої» війни на Донбасі
фото з відкритих джерел
Лукашенко стверджує, що його країна готова «включитися» в конфлікт на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив готовність допомогти Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі, розпочатого Російською Федерацією. Про це він сказав на Форумі регіонів України та Білорусі, який відбувся у Гомелі, пише LB.ua.

«Ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно, і де немає довіри, яка повинна бути. Ми готові це зробити заради одного – заради миру. Цю проблему повинні вирішити ми. Ми, три слов'янські народи. Це наша біда, це наша проблема. Не європейці, не американці, не хтось інший – ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена», – заявив він під час брифінгу президентів України та Білорусі.

Він підкреслив, що Білорусь готова працювати тільки в межах домовленостей України і Росії, «двох президентів».

«Якщо потрібно включити Білорусь у цей процес – ми будемо діяти в розрізі домовленостей двох держав, щоб на цій багатостраждальній землі був мир», – сказав Лукашенко.

«Ми не просимося ні посередниками, ні миротворцями. Ми просто за вас переживаємо», – заявив білоруський президент, додавши, що це рішення дається йому непросто.

«Треба вміти домовлятися. Потім вирішимо, хто винен, – ось цю проблему давайте залишимо нашим дітям, нехай потім, з плином часу, вони вирішать, хто винен. Сьогодні потрібно припинити братовбивчу війну. Ми до ваших послуг», – заявив Лукашенко.

Як інформує «Громадське», водночас президент Білорусі не пояснив, як саме може бути залучений Мінськ у конфлікт на Донбасі.

Також він вкотре запевнив, що Білорусь ніколи не розпочне війну проти України. «Якщо ми прийдемо до вас з півночі, то тільки на комбайнах і тракторах, але ми ніколи не прийдемо до вас на танках», — наголосив білоруський президент.

Нагадаємо, війна на Донбасі — військовий конфлікт, розпочатий російськими регулярними військовими загонами, які вторглися у квітні 2014 року на території українського Донбасу після захоплення Росією Криму. Конфлікт має характер міжнародного і став продовженням російської збройної агресії проти України. За географічним масштабом є локальним, оскільки охоплює частини Донецької і Луганської областей України.

Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну, тому з українського боку війна розглядається як неоголошена. Юридично на сході України триває Операція Об'єднаних Сил.

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