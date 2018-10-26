Хуг назвав «непорозумінням» його слова для Foreign Policy щодо росіян на Донбасі

Представник ОБСЄ наголосив, що місія не має робити висновків, а тільки фіксувати події

СуспільствоКатерина Чурилова, 26 жовтня14480

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Хуг назвав «непорозумінням» його слова для Foreign Policy щодо росіян на Донбасі
фото «Радіо Свобода»
Александр Хуг на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг (Гуґ) назвав «непорозумінням» поширення у ЗМІ його слів про відсутність доказів російської участі у війні на Донбасі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Заступник голови місії в інтерв’ю виданню Foreign Policy 25 жовтня заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі. «Водночас ми бачили конвої, які залишали й в’їжджали до України на ґрунтових дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного кордону», – додав заступник голови СММ ОБСЄ.

Пізніше його інтерв’ю у цій частині змінили. Слова «ми не бачили прямих свідчень» замінили на трикрапку. Як йдеться в редакційній дописці до інтерв’ю у виданні Foreign Policy, датованій 25 жовтня, «ми прибрали цю заяву, бо вона не відображає тієї думки, яку він хотів висловити». Видання також зауважує, що в інтерв’ю Александр Хуг перелічив факти і спостереження, які зафіксували працівники місії.

У коментарі «Радіо Свобода» він зазначив, що місія взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, а лише фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування.

«Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу Foreign Policy»,– сказав він.

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