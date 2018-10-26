Хуг назвав «непорозумінням» його слова для Foreign Policy щодо росіян на Донбасі

Александр Хуг на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг (Гуґ) назвав «непорозумінням» поширення у ЗМІ його слів про відсутність доказів російської участі у війні на Донбасі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Заступник голови місії в інтерв’ю виданню Foreign Policy 25 жовтня заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі. «Водночас ми бачили конвої, які залишали й в’їжджали до України на ґрунтових дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного кордону», – додав заступник голови СММ ОБСЄ.

Пізніше його інтерв’ю у цій частині змінили. Слова «ми не бачили прямих свідчень» замінили на трикрапку. Як йдеться в редакційній дописці до інтерв’ю у виданні Foreign Policy, датованій 25 жовтня, «ми прибрали цю заяву, бо вона не відображає тієї думки, яку він хотів висловити». Видання також зауважує, що в інтерв’ю Александр Хуг перелічив факти і спостереження, які зафіксували працівники місії.

У коментарі «Радіо Свобода» він зазначив, що місія взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, а лише фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування.

«Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу Foreign Policy»,– сказав він.