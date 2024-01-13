Зранку, 13 січня, Росія завдала по Україні комбінованого ракетного удару. В тому числі, росіяни запустили по Україні шість ракет «Кинжал», половина з яких не досягла цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, під час ракетної атаки Росія застосувала різні типи озброєння. Спершу було кілька «шахедів», ракети С-300, С-400, якими атакували з Бєлгородської області. Потім було застосовано крилаті ракети, пуски ракет Х-22 з ТУ-22М3. Також були пуски «Кинжалів», частина з яких просто не долетіла до своїх цілей.

«Сьогодні ми бачили шість “Кинжалів”, ми про них повідомляли. Половина з них точно не досягла цілей», – сказав речник. Він додав, що загалом понад 20 «повітряних засобів» не досягли цілей. Вони або впали на відкритій місцевості, або підірвались у повітрі, або підпали під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби.

«Ракети у РФ стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це стосується і дронів-камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі», – зауважив речник.

Нагадаємо, зранку 13 січня росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника: 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 3 ударні БпЛА Shahed-136/13, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крилатих ракет Х-22, 6 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-31П і 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Наразі відомо про прильоти у Дніпрі, без жертв. Також ворог здійснив удар по місту Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22. Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.