В особистих речах чоловіка правоохоронці знайшли гранату РГД-5.

Працівники кримінальної поліції разом з СБУ затримали в Ужгороді 27-річного раніше судимого мукачівця, який вночі 23 січня кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради Георгія Горвата. Затриманому загрожує до 10 років увʼязнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 січня, щоб розкрити злочин, правоохоронці використовували систему відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».

«Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та після його вчинення на велосипеді. Було прокладено детальний маршрут руху обʼєкта та в подальшому оперативним шляхом встановлено його особу – 27-річний раніше судимий за тяжкий злочин мукачівець. Затримання останнього правоохоронці провели на одній із вулиць Ужгорода. Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий спецпризначенцями КОРД», – інформують у поліції.

Як зазначили у Закарпатській обласній прокуратурі, в особистих речах затриманого правоохоронці знайшли гранату РГД-5.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху та незаконне носіння та зберігання боєприпасів. За скоєне закарпатцеві загрожує до 10 років увʼязнення.