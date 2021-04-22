Головний санітарний лікар області запевнив, що вакцину ніхто не перепродував

В Івано-Франківській області з початку кампанії з вакцинації лікарі зіпсували 492 дози препарату Covishield/AstraZeneca. За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Дзьомбака, така ситуація склалася через неправильне дозування при наборі вакцини з флакону, пише «Бліц-Інфо».

За його словами, у флаконах з вакциною немає градуювання, і медики не використовували залишену дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша від інших.

«Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, дуже переживали, аби набираючи у шприц дозу, вона була повноцінна. Аби не зменшити дозу та очікуваний ефект від вакцинації. На даний час додатково проведено навчання, ми подивилися з експертами і ці питання вже виключені. Наразі все йде згідно з інструкціями і це питання вже закрите», – запевнив посадовець в ефірі програми «Позиція Галичини» на ОТБ «Галичина».

На уточнююче питання, чи медики набирали більше необхідної дози, Дзьомбак заявив, що дозу кололи правильну.

«Більше не набирали. Просто коли у флаконі залишається доза, то здається, що там замало. А з іншого добирати не можна. І той момент, коли здавалося ніби у флаконі залишалося замало, то ту дозу вже не кололи. Найбільше переживалося, що ці дози могли бути десь передані. Але таких зловживань нема, технологія вакцинації вже відроблена, і ці питання вже зняті», – запевнив посадовець.

Своєю чергою, головний санітарний лікар області Руслан Савчук запевнив, що вакцину ніхто не перепродував.

«Я хочу авторитетно заявити, що ці дози не пішли кудись за комерційною складовою. Жоден працівник мобільної бригади, чи пункту щеплення ці дози кудись на комерційній основі не пустив. У цьому я впевнений. Просто технічний момент – коли набирали з флаконів, виникала ось така ситуація. Це було в один день, це протягом часом. Всі дані щодо вакцинованих заносять у програму МОЗ, і всі ці дози бачить Центр громадського здоров'я. Протягом чотирьох тижнів у нас немає цих порушень, аби була допущена можливість розлиття оцих доз», – запевнив Руслан Савчук.

Зауважимо, що інформація про те, що на Івано-Франківщині зафіксовано найбільше зіпсованих флаконів із вакциною зявилася 14 квітня. Тоді гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит «Главкому» повідомила, що станом на 8 квітня за весь час щеплення проти коронавірусу було забраковано лише 583 дози індійської вакцини Covishield/AstraZeneca, яких було розбито або пошкоджено.

За даними Руденко, також несуттєві втрати мали Львівська (17 доз), Житомирська (9 доз), Кіровоградська і Полтавська (по мінус 8 доз у кожній) області. Водночас чотири області (Вінницька, Луганська, Одеська, Херсонська) не зіпсували жодної дози вакцини.

У МОЗ наголосили, що показники втрат для вакцин зі стандартом ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ, становить до 25%. В одному флаконі міститься 10 доз вакцини Covishield/AstraZeneca.