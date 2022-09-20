Прикордонний підрозділ на Святогірському напрямку в Донецькій області знищив групу з чотирьох російських диверсантів, які форсували річку Сіверський Донець – вони відкрили вогонь по човну, яким пересувалися загарбники, через що той перекинувся, а жоден диверсант на берег не вибрався.

Як повідомила Державна прикордонна служба у вівторок, 20 вересня, диверсійна група намагалася переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил українських захисників. Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку ворога до переправи, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь.

«Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, за вересень Збройні сили України в Херсонській області потопили щонайменше три баржі з російськими загарбниками.