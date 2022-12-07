Роман з Владиславом захищали Україну у складі прикордонної служби і пожертвували своїм домом заради знищення окупантів

Батько і син, Роман і Владислав, з Харківщини від початку війни захищають Україну у складі Державної прикордонної служби. Коли їхній дім окупували росіяни, та ще й влаштували у ньому штаб, прикордонники прийняли мужнє рішення дати координати будинку українській артилерії для знищення ворога.

Як повідомила 7 грудня ДПСУ, Роман працює у Державній прикордонній службі України вже понад 20 років. Його син Владислав став прикордонником у 2018 році, після закінчення навчання. Від 24 лютого вони мужньо боронили східні кордони України.

«Ми з сином перебували в сусідніх прикордонних нарядах. Коли побачив, що через нас летять ракети та почався обстріл нашої території, я зрозумів – почалася війна. Після перегрупування я встиг заскочити на кілька хвилин додому, сказав дружині, щоб берегла доньку і повернувся до підрозділу», – розповідає Роман.

Прикордонники встигли евакуювати своїх рідних. А населений пункт, де проживали Роман з Владиславом, російські військові окупували. Окупація, звісно ж, супроводжувалася знущаннями з місцевого населення і грабежами. Односельці передавали прикордонникам інформацію, що вороги крали все: автомобілі, побутову техніку, навіть текстильні шпалери.

«Ми швидко дізналися, що росіяни розмістили в населеному пункті засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити зв’язок, а в нашому будинку – так званий штаб. Їхній командир навіть поговорював, що перевезе в наш дім дружину з дітьми. Терпіти це все не було сил, ми з сином передали координати нашої оселі артилеристам, які дуже прицільно відпрацювали», – згадує Роман.

Згодом після деокупації Харківщини односельці передали прикордонникам їхні сімейні фотографії, які після вибухів розлетілися вулицями. Роман та Владислав не шкодують за втраченим домом.

«Після перемоги ми побудуємо ще кращий дім. Дім, в який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти», – впевнений Владислав.

Для безпеки військовослужбовців, їхньої сім’ї та інших героїв цієї історії ДПСУ не зазначає населеного пункту та дати цієї події. До слова, більшість населених пунктів Харківщини ЗСУ звільнили у вересні.

Нагадаємо, у квітні, коли була окупована Київщина, бізнесмен Андрій Ставніцер дав наводку українським військовим на свій дім біля Києва, де окупанти облаштували собі пункт дислокації. Через камери спостереження він побачив, як російська армія завезла до його будинку багато техніки для атаки українських міст. Він дав ЗСУ точні координати і дозволив прицільно вистрелити для знищення ворогів і їхньої техніки.