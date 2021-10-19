Перед припиненням роботи, КПВВ «Чаплинка» тривалий час перебував на ремонті

У вівторок, 19 жовтня, з 00:00, пропуск осіб і транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинено, повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Рішення про припинення роботи зазначеного контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї ухвалено згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 8 жовтня 2021 №792 і за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України», – повідомив помічник начальника прикордонного загону Іван Шевцов у коментарі сайту «Крим.Реалії».

У відомстві зазначили, що перетнути адмінкордон із Кримом можна буде у КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати в штатному режимі.

З 7 червня 2021 року пропуск людей і транспорту через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України тимчасово припинили у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.