Дані окупаційної влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями

В окупованому Росією Криму оновився максимум добової захворюваності на Covid-19. За даними підконтрольного Кремлю місцевого МОЗу, до ранку 17 жовтня на півострові виявлено 586 нових випадків захворювання на коронавірус. Як пише «Радіо Свобода», це більше за вчорашні показники та є максимальною кількістю за весь час пандемії.

Повідомляється, що померли за минулу добу 13 пацієнтів. За час пандемії в Криму від коронавірусу померли 2776 осіб.

Напередодні повідомлялося про 579 випадків Covid-19 в Криму і 16 смертей.

Дані окупаційної влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не показує багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

Зазначимо, що 14 жовтня у Росії виявили 31299 нових випадків зараження коронавірусним захворюванням за добу Covid-19, що стало найбільшим зафіксованим числом від початку пандемії. Крім того, за останню добу від Covid-19 померли 986 людей, також максимум за весь час пандемії.