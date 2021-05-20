За даними соціологів, рейтинг довіри до Володимира Зеленського за останні три місяці зростає

Серед усіх політиків, які займали посаду президента України, наразі найвищий рейтинг довіри має чинний глава держави Володимир Зеленський. Натомість його попередник Петро Порошенко, який продовжує активну політичну діяльність опустився на передстаннє місце, випередивши за рівнем довіри лише Віктора Януковича. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Результати опитувань свідчать, що Зеленському довіряють 46% українців, не довіряє 51%. Проте за останні три місяці рейтинг довіри Зеленського демонструє стійку позитивну динаміку.

Для порівняння, результати інших президентів такі:

Леоніду Кравчуку довіряють 36%, не довіряють 53%;

Леоніду Кучмі зараз довіряють 36%, не довіряють 58%;

Віктору Ющенку довіряють 29%, не довіряють 66%;

Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють 75%;

Віктору Януковичу довіряють 15%, не довіряють 82%.

У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президентства ситуація в Зеленського також помітно краща, ніж у двох його попередників – Порошенка та Януковича.

Найпозитивніше у другому році правління Зеленського українці оціюють програми «Держава в смартфоні», «Велике будівництво», звільнення полонених і заручників, зміцнення обороноздатності, міжнародну політику та об’єднання країни.

Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо. Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного глави держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського.

Середні оцінки отримали боротьба з коронавірусом, реформування освіти, оновлення кадрів у органах влади, припинення вогню на Донбасі та соціальний захист населення. Найгірше опитані оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику та боротьбу із корупцією.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%.