Президент Росії Владімір Путін підписав указ, який забороняє постачання нафти та нафтопродуктів до країн, що беруть участь в обмеженні цін, з 1 лютого на п'ять місяців. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Велика сімка, Європейський союз та Австралія домовилися цього місяця про введення з 5 грудня цінової межі у 60 доларів за барель на російську морську сиру нафту.

В указі Кремля повідомляється, що експорт сирої нафти буде заборонено з 1 лютого, але дату заборони нафтопродуктів буде визначено урядом Росії і можливо після 1 лютого. Указ має пункт, який дозволяє Путіну скасовувати заборону «в особливих випадках».

На початку грудня Рада Європейського Союзу встановила граничну ціну на нафту і нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

За планом, обмеження ціни на російську нафту дозволяє мінімізувати прибутки Росії від експорту і водночас не спровокувати збільшення нафтових цін на світових ринках.

Обмеження ціни дозволить країнам, що не входять до ЄС, продовжувати імпорт морської російської нафти, але заборонить судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною нижчою за 60 доларів. Це може ускладнити транспортування російської нафти за ціною вище обмеження навіть до країн, які не є учасниками угоди.