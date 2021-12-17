Віталій Троць, голова фракції «Голосу» у Львівській міській раді

Роботи по створенню книгарні в приміщенні на вулиці Гнатюка розпочнуться вже наступного року. Таким чином Львів отримає не просто книгарню, а ще й простір, спрямований на підтримку і пропагування читання, – про це розповів Віталій Троць, голова фракції «Голосу» у Львівській міській раді.

За його словами, це можливість створити не просто книгарню в комунальному приміщенні, що належить місту, а відтак, буде збережене її цільове призначення, але і простір для презентацій та різноманітних заходів, читальний зал. «Маємо шанс створити на Гнатюка культову книгарню. Поруч з цим місцем є кілька університетів, багато молоді, якій таке місце сподобається», — вважає він. Як повідомив депутат, буде створено проєкт для того, щоб залучити приватного інвестора, який у співпраці з видавництвами облаштує книгарню. Однією з умов облаштування книгарні в цьому приміщенні є те, що її надаватимуть і на міські потреби.

Вже прийнято рішення про початок відкритого інвестиційного конкурсу проєктів по створенню книгарні на вул. Гнатюка. «Подати пропозиції можна буде до 1 лютого. Маємо надію, що вже до кінця 2022 року розпочнуться роботи по створенню там книгарні на основі відкритого прозорого конкурсу», – повідомив він.

За словами Віталія Троця, створення книгарні є правильним кроком. Крім того, депутат розповів, що в «Голосі» працюють над програмою «Львів читає», яка спрямована на популяризацію читання.

«Зараз триває національний тиждень читання, це хороша нагода пропагувати читання серед українців. Але читати, видавати книжки та створювати книгарні варто незалежно від окремих дат чи подій. Країни, де багато читають загалом успішніші, ніж інші. Українці, на жаль, читають не так багато, як хотілося, але ми можемо вплинути на ситуацію, якщо будемо підтримувати відповідні ініціативи та розробляти програми, розробимо стратегію читання для Львова — це ті речі, над якими мали би працювати депутати. Сподіваємося, що вже з наступного року розпочнемо втілювати нашу програму «Львів читає». Вона базуватиметься на принципах та ідеях, що вже не перший рік втілюються в багатьох європейських країнах і, як бачимо, успішно», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше представники «Голосу» у Львівській міській та обласній радах та Верховній Раді України зустрілися з представниками книговидавців, щоб почути про проблеми галузі і розробити стратегію допомоги на національному, міському та обласному рівнях. Під час розмови депутати «Голосу» та видавці виокремили проблеми, які можна вирішувати на різних щаблях влади, та напрацювали шляхи їх розв'язання. Зокрема, йшлося і про потребу створити місцеві програми, які будуть промотувати читання на державному рівні, можливо, за участі очільників держави, політиків, відомих людей тощо, пропагувати читання в поїздках регіонами, найбільше – в малих містечках та селах, їздити по школах, привозити авторів та видавців тощо. Програма «Львів читає» буде спрямована саме на це.

Публікація у рамках Програми висвітлення діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації.