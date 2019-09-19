Росія бере участь у громадянській війні в Лівії на боці антиурядових сил, – ЗМІ

Російські журналісти отримали докази російської військової присутності в Лівії. Згідно з цими даними, в країні діє угрупування збройних сил Росії під проводом генерал-лейтенанта Андрія Холзакова. Крім того, в регулярні відрядження до Лівії їздять політичні консультанти, які працюють на сили, що протистоять центральному уряду. Про це йдеться у розслідуванні видання «Проект» спільно з центром «Досьє» та виданням The Daily Beast, інформує «Громадське».

У розпорядженні журналістів опинилося листування між мільярдером Євгеном Пригожиним та його емісарами, які працюють на опозиційних до уряду Лівії Сейфа аль-Іслама Каддафі (сина поваленого диктатора Лівії Муамара Каддафі) і фельдмаршала Халіфу Хафтара. Хафтар веде війну проти урядових сил з 2014 року.

Пригожин є наближеним до президента Росії Володимира Путіна. Російські незалежні ЗМІ пов’язують його з діяльністю «фабрики тролів» в Ольгіні (Санкт-Петербург) і приватної військової компанії Вагнера, чиї бойовики брали участь у війні на Донбасі та в Сирії.

У листуванні йдеться про те, що російським угрупуванням у Лівії командує заступник командувача повітрянодесантних військ Росії генерал Андрій Холзаков. Найімовірніше, російський військовий штаб розташовується в місті Бенгазі, підконтрольному армії Хафтара. За опосередкованими свідченнями з листування, російські військові допомагали армії Хафтара вибити формування ісламістів із міста Дерн на сході Лівії у 2018 році.

Чисельність російського контингенту невідома. Документи достовірно підтверджують перебування 23-х фахівців із ремонту військової техніки. Агрегати й запчастини для техніки також постачає Росія. За рік від жовтня 2018 року РФ закупила запчастин на 18,8 млн рублів.

Також для поставок нового озброєння фельдмаршалу Хафтару з Об’єднаних Арабських Еміратів щодня здійснюється три вильоти транспортних літаків Іл-76. Журналісти встановили, що оператором літаків виступала українська компанія Europe Air, яку заснував уродженець Індії Джайдіп Мірчандані (у липні 2019 року Державна авіаційна служба України анулювала ліцензію компанії). Його родина та кілька компаній з 2014 року перебувають під санкціями США за підтримку режиму Асада в Сирії, зокрема доставку російської валюти через компанії Мірчандані.

Згідно з документами «лівійського досьє», Кремль підтримує Сейфа аль-Іслама Каддафі, який прагне відновити владу сім’ї Каддафі в Лівії. Відомо, що люди Пригожина почали займатися підтримкою Каддафі-молодшого в грудні 2018 року, а в січні 2019-го в місті Зінтан делегати Пригожина особисто зустрілися з ним.

Розслідування «Проекту» посилається на звіти про фінансування лівійської телекомпанії «Джамахірія-ТВ», консультації для лівійських журналістів, створення партії «Відродження Лівії» та інші заходи на підтримку Сейфа Каддафі силами Росії.

Документи дозволяють зробити висновок, що дії посланців Пригожина узгоджуються з найвищим військовим і політичним керівництвом Росії.

У листах і звітах є кілька імен людей, які працювали на росіян у Лівії: Юнес Абазід, громадянин РФ сирійського походження; Абдулмаджин Есхуль, керівник руху «Мандела Лівія», який підтримує Сейфа Каддафі; політтехнолог із Петербурга Максим Шугалей; медик і перекладач із Москви арабського походження Самер Суайфа; політтехнолог Олександр Прокоф’єв.

17 березня 2019 року Шугалея і Суайфана заарештували в Триполі представники однієї з озброєних груп і помістили у в’язницю, підконтрольну Агентству по боротьбі з організованою злочинністю міністерства внутрішніх справ Лівії. З тих пір вони перебувають за ґратами, попри численні неофіційні спроби їх визволити.

Офіційно Кремль ніяк не коментує арешти громадян РФ або присутність військових на території Лівії.

Нагадаємо, у Лівії з 2011 року триває громадянська війна. Україна не підтримує жодну зі сторін у цьому конфлікті.

Лівійський уряд національної єдності, визнаний міжнародним співтовариством, протистоїть у цій війні насамперед силам Каддафі та Хафтара.