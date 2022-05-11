На момент обстрілу школи дітей у ній не було

Росіяни обстріляли обласну школу-інтернат для дітей з інвалідністю в Гірському, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, це сталося вранці у вівторок, 10 травня.

«Росіяни відкрили вогонь по Гірському. Є потрапляння в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами. Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був – “завдяки” росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали», – повідомив Гайдай вранці 11 травня.

Він додав, що Протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області. Так, у Сєвєродонецьку обстрілами пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без газу. Другу добу там також немає світла.

У Врубівці росіяни обстріляли шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві. У Сєвєродонецьку загарбники обстріляли готель та багатоповерхівку.

Нагадаємо, що росіяни раніше розграбували школи і лікарні в нещодавно окупованій Кремінній.