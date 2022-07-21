Прикордонники знайшли у посилках з-за кордону сотні наркотичних таблеток
Нарковмісні препарати та психотропи були заховані серед валіз у двох мікроавтобусах
Прикордонники пункту пропуску «Краківець-Корчова» знайшли у двох мікроавтобусах коробки із нарковмісними пігулками та ампулами. Водії автобусів запевняли прикордонників, що лише перевозять посилки, які люди передають в Україну з-за кордону, повідомила прес-служба Дерприкордонслужби у четвер, 21 липня.
Як йдеться у повідомленні, прикордонники із митниками проводили детальну перевірку двох мікроавтобусів: Mercedes та Volkswagen, які заїжджали на територію України зі сторони Польщі. Серед численних валіз в автомобілях правоохоронці знайшли коробки у яких були десятки упаковок різних медичних препаратів, зокрема ті, які мають наркотичний вміст.
«В багажному відділенні у двох коробках, на яких не було зазначено отримувачів «передачі», оглядовики виявили чималу кількість таблеток із вмістом наркотичних та психотропних речовин. Назагал виявлено 730 пігулок та 8 ампул», – повідомила прес-служба прикордонників.
Водії мікроавтобусів, віком 44 та 53 роки, запевняли, що лише перевозять посилки. Однак прикордонники таки повідомили про випадок поліцію.
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