Серед валіз, які прямували в Україну, прикордонники виявили коробки з нарковмісними таблетками

Прикордонники пункту пропуску «Краківець-Корчова» знайшли у двох мікроавтобусах коробки із нарковмісними пігулками та ампулами. Водії автобусів запевняли прикордонників, що лише перевозять посилки, які люди передають в Україну з-за кордону, повідомила прес-служба Дерприкордонслужби у четвер, 21 липня.

Як йдеться у повідомленні, прикордонники із митниками проводили детальну перевірку двох мікроавтобусів: Mercedes та Volkswagen, які заїжджали на територію України зі сторони Польщі. Серед численних валіз в автомобілях правоохоронці знайшли коробки у яких були десятки упаковок різних медичних препаратів, зокрема ті, які мають наркотичний вміст.

«В багажному відділенні у двох коробках, на яких не було зазначено отримувачів «передачі», оглядовики виявили чималу кількість таблеток із вмістом наркотичних та психотропних речовин. Назагал виявлено 730 пігулок та 8 ампул», – повідомила прес-служба прикордонників.

Водії мікроавтобусів, віком 44 та 53 роки, запевняли, що лише перевозять посилки. Однак прикордонники таки повідомили про випадок поліцію.