З двох водоматів крадій викрав 7,5 тис. грн

Тернополянин отримав 5 років ув'язнення за крадіжки грошей з водоматів. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності за дрібні пограбування з магазинів. Зокрема, викрадення алкогольних напоїв.

Цього разу він викрав близько 7,5 тис. грн дрібними купюрами з водоматів, а також поцупив одну із запчастин, яку оцінили в 5 тис. грн. У суді він визнав провину.

Правоохоронці встановили, що першу крадіжку з водомату обвинувачений Ростислав Зайчук вчинив близько 22:00 4 січня 2026 року. Автомат був встановлений на вулиці Липовій біля будинку №2. Також у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 1 травня зазначено, що крадій таємно пошкодив водомат і витягнув з нього купюроприймач з грошима. За висновками експертів, купюроприймач вартує 5 тис. грн. У ньому також були 3567 грн, які користувачі раніше оплатили за воду.

Того ж дня Ростислав Зайчук обікрав ще один водомат, розташований поблизу будинку №5 по вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Там він викрав майже 4 тис. грн. У суді обвинувачений визнав провину і вказав, що грішми розпорядився на власний розсуд. Загалом він завдав збитків на понад 12,5 тис. грн.

Суддя призначив йому 5 років ув’язнення, так як Ростислав Зайчук раніше вже був судимий за крадіжки, однак на шлях виправлення не став. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.